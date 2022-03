Sur demande de la Russie, Google déliste les VPNs de la recherche

La Russie n’autorise plus les VPNs sur son territoire depuis une loi votée en 2017 et a bloqué le réseau Tor il y a quelques mois à peine. La guerre en Ukraine renforce toujours plus les velléités de contrôle absolu du Kremlin : le Roskomnadzor, l’organe de surveillance des médias en Russie, a ordonné à Google de délister de ses résultats de recherche la totalité des liens pointant vers des VPNs, soit des milliers d’adresses URL passées à la trappe. La « demande » a été faite le 22 février, soit quelques heures seulement avant le début de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes.

Les VPN permettent de s’affranchir des contraintes géographiques posées par les états sur les contenus transitant sur le WEB. Le gouvernement russe fait donc tout pour en restreindre l’accès afin de contrôler l’information qui circule en Russie.

Le 5 mars dernier, Google a ainsi délisté (en une seule journée) 5 540 URL, et chaque jour depuis le début du conflit, le Roskomnadzor livre à Google une nouvelle liste de liens à faire sauter. Au delà des bombardements tragiques, cette guerre est aussi une guerre de l’information.