For All Mankind (en vrai) : l’armée américaine veut étendre son influence jusqu’à la Lune

Les tensions géostratégiques actuelles touchent déjà au domaine spatial : l’agence russe Roscosmos a ainsi pratiquement coupé les ponts avec ses partenaires américains et européens, et l’US Air Force (ou plutôt ici l’US Space Force) souhaite étendre son influence… jusqu’à la Lune. La branche spatiale de l’UAF a ainsi récemment dévoilé son intention d’élargir ses capacités d’action au delà de l’orbite géostationnaire grâce au satellite Cislunar Highway Patrol System (CHPS). Et comme son nom l’indique, ce satellite aura pour objectif de « patrouiller » à la frange de l’orbite lunaire (ce que l’on appelle l’espace cislunaire) !

Jusqu’ici, les satellites américains évoluent à un maximum de 35000 km d’altitude (orbite géostationnaire), mais le nouveau satellite SHPS pourrait aller plus de 10 fois plus loin, à 438 000 km de la Terre. Le laboratoire de l’US Air Force a été chargé du développement du satellite. Une fois que le CHPS sera prêt à être lancé, ce dernier sera à la charge de l’US Space Force et de l’US Space Command.

Pour les experts, le satellite CHPS pourrait opérer des missions d’observation, afin de détecter de potentielles menaces pesant les intérêts américains (sur la Lune ?). En revanche, le satellite ne serait doté d’aucun instruments ou armes permettant de faire face à cette menace. L’US Space Force assure de son côté que le CHPS se limitera à surveiller les missions commerciales lunaires de la NASA et par exemple à éviter les collisions avec des débris spatiaux. Les premiers prototypes pourraient être en chantier à la fin du mois de mars.