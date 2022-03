Fin de la 2G et 3G : Bouygues Telecom veut une concertation nationale

Bouygues Telecom a réagi à la récente annonce d’Orange de couper la 2G dès 2025 et la 3G dès 2028. Les autres opérateurs ont visiblement appris la nouvelle en même temps que le grand public.

La décision d’Orange interpelle du côté de Bouygues Telecom

Benoît Torloting, le directeur général de Bouygues Telecom, a réagi à cette décision d’Orange. « Nous adressons un appel à l’Arcep ou la DGE (Direction Générale des Entreprises) pour organiser le sujet », a-t-il déclaré à 01net. Selon lui, « 2025, c’est court ».

L’idée serait donc que les opérateurs français se mettent d’accord sur un créneau pour couper la 2G et la 3G. Bouygues Telecom semble quelque peu dérangé qu’Orange annonce déjà sa décision sans avoir consulté ses concurrents.

Benoît Torloting note que la 2G et la 3G sont encore utilisées de nos jours pour divers supports. Cela peut être des objets connectés, des ascenseurs, des distributeurs de billets et plus encore. Il ajoute que la coupure pourrait également avoir un impact sur les clients puisque la France compte encore des zones blanches où il n’y a pas de 4G.

Pour le moment, Bouygues Telecom ne s’avance pas concernant son propre calendrier. L’opérateur ne dit pas s’il va suivre Orange ou s’il va avoir un créneau différent. SFR et Free Mobile sont également muets sur le sujet.