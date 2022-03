Discord, Spotify et Google Cloud sont en rade (entre autres…)

Vous avez du mal à lancer un morceau sur Spotify ou à rejoindre un fil de discuss sur Discord ? Vous n’êtes pas seul (ce qui n’est pas forcément plus rassurant). Depuis quelques dizaines de minutes, ces services, mais aussi Google Cloud, CloudFlare et même des chaînes françaises en ligne, semblent connaitre de grosses difficultés, sans que l’on en connaisse actuellement la cause (Cyberattaque ? Soucis de routage ?). Le retour à la normale pourrait arriver plus vite que prévu ceci dit : Spotify vient d’annoncer il y a une poignée de minutes que la situation était en train de s’améliorer.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022

En revanche, Discord dit toujours travailler à la résolution du problème (et préparerait un patch). Dans ces cas extrêmes, une solution s’impose : ressortir le jeu de cartes ! Et vous chers lecteurs, avez vous vous rencontré des petits soucis avec les services sus-cités ? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires !