GTA 5 PS5 et Xbox Series X/S : le prix dévoilé avec d’autres éléments

GTA 5 et GTA Online arrivent le 15 mars sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, et Rockstar annonce aujourd’hui les prix. Les joueurs PlayStation seront avantagés par rapport aux joueurs Xbox.

Détails sur le prix pour GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S

Sur PlayStation 5, GTA 5 et GTA Online seront disponibles au prix de 9,99€ jusqu’au 14 juin. Cela passera ensuite à 39,99€. Sur Xbox Series X/S, ce sera 19,99€ jusqu’au 14 juin puis 39,99€. Pourquoi une différence entre les deux supports ? Rockstar ne le dit pas, mais on peut imaginer que le groupe a signé un accord avec Sony.

Vient ensuite GTA Online seul (sans le mode solo donc). Pour le coup, il sera gratuit sur PS5, et ce jusqu’au 14 juin. Ce sera ensuite 19,99€. Mais il est bon de noter que les personnes qui l’auront récupéré d’ici le 14 juin l’auront toujours gratuitement après cette date. Malheureusement, les joueurs Xbox Series X/S ne bénéficieront pas du même cadeau. Ce sera 9,99€ jusqu’au 14 juin puis 19,99€.

Qu’en est-il des joueurs qui ont déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One ? Peuvent-ils espérer une remise ou une mise à niveau gratuite ? La réponse est malheureusement non. Que vous soyez un nouveau joueur ou un joueur existant, il faudra payer.

La nouvelle version de GTA 5 sera naturellement optimisée pour les PS5 et Xbox Series X/S. Il y aura un mode Fidélité (4K native, 30 images par seconde et ray-tracing), un mode Performance (4K upscalée et 60 images par seconde), ainsi qu’un mode Performance RT (4K upscalée, 60 images par seconde et ray-tracing). On peut également évoquer les chargements plus rapides, davantage d’éléments à l’écran (trafic, végétation, piéton, etc) et le support des fonctionnalités de la DualSense sur PS5