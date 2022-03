BAFTA Game Awards : la liste des jeux nommés pour la cérémonie du 7 avril

Les BAFTA Game Awards sont l’une des cérémonies de prix les plus prestigieuses du secteur du jeu vidéo. Les nominations sont tombées il y a quelques jours, et nous vous en livrons donc la liste. Histoire de rendre cette lecture un peu plus attrayante, nous rajoutons en sus notre prévision pour chaque catégorie de Prix. Les BAFTA Game Awards se tiendront le 7 avril prochain. Pour rappel, Hades avait reçu le BAFTA Awards du meilleur jeu de l’année en 2021.

Meilleure Animation

Call Of Duty: Vanguard : Sledgehammer Games

It Takes Two : Hazelight Studios

Kena: Bridge Of Spirits : Ember Lab Llc

Life Is Strange: True Colors : Square Enix

Psychonauts 2 : Double Fine Productions

Ratchet & Clank: Rift Apart : Insomniac Games

Notre vainqueur (pronostic) : Ratchet & Clank: Rift Apart

Meilleure Direction Artistique

The Artful Escape : Beethoven & Dinosaur

It Takes Two : Hazelight Studios

Psychonauts 2 : Double Fine Productions

Ratchet & Clank: Rift Apart : Insomniac Games

Resident Evil Village : Capcom

Returnal : Housemarque

Notre vainqueur : Psychonauts 2

Meilleure Audio

The Artful Escape : Beethoven & Dinosaur

Call Of Duty: Vanguard : Sledgehammer Games

Deathloop : Arkane Lyon

Halo Infinite : 343 Industries

Marvel’s Guardian’s Of The Galaxy : Eidos-Montréal

Returnal : Housemarque

Notre vainqueur : Returnal

Meilleur jeu

Deathloop : Arkane Lyon

Forza Horizon 5 : Playground Games

Inscryption : Daniel Mullins Games

It Takes Two : Hazelight Studios

Ratchet & Clank: Rift Apart : Insomniac Games

Returnal : Housemarque

Notre vainqueur (attention c’est osé) : Inscryption

Meilleur jeu Britannique

Alba: A Wildlife Adventure : Ustwo Games

Death’s Door : Acid Nerve

Fights In Tight Spaces : Ground Shatter

Forza Horizon 5 : Playground Games

Overboard! : Inkle

Sable : Shedworks

Notre vainqueur : Forza Horizon 5

Meilleur Début

The Artful Escape : Beethoven & Dinosaur

Eastward : Pixpil

The Forgotten City : Modern Storyteller

Genesis Noir : Feral Cat Den

Maquette : Graceful Decay

Toem : Something We Made

Notre vainqueur : The Artful Escape

Meilleur suivi

Among Us : Innersloth

Animal Crossing: New Horizons : Nintendo

Apex Legends : Respawn Entertainment

Disco Elysium – The Final Cut Za/Um

Fortnite : Epic Games

No Man’s Sky : Hello Games

Notre vainqueur : No Man’s Sky

Meilleur jeu Familial

Alba: A Wildlife Adventure : Ustwo Games

Chicory: A Colorful Tale : A Shell In The Pit

Forza Horizon 5 : Playground Games

Mario Party Superstars : Nintendo

Ratchet & Clank: Rift Apart : Insomniac Games

Unpacking : Witch Beam

Notre vainqueur : Mario Party Superstars

Meilleur jeu « Au-delà du divertissement »

Alba: A Wildlife Adventure : Ustwo Games

Before Your Eyes : GoodbyeWorld Games

Chicory: A Colorful Tale : A Shell In The Pit

Game Builder Garage : Nintendo

It Takes Two : Hazelight Studios

Psychonauts 2 : Double Fine Productions

Notre vainqueur : Psychonauts 2

Meilleur Game Design

Deathloop : Arkane Lyon

Forza Horizon 5 : Playground Games

Inscryption : Daniel Mullins Games

It Takes Two : Hazelight Studios

Ratchet & Clank: Rift Apart : Insomniac Games

Returnal : Housemarque

Notre vainqueur : Returnal et Inscryption

Meilleur jeu multijoueur

Back 4 Blood : Turtle Rock Studios

Call Of Duty: Vanguard : Sledgehammer Games

Forza Horizon 5 : Playground Games

Halo Infinite : 343 Industries

Hell Let Loose : Black Matter

It Takes Two : Hazelight Studios

Notre vainqueur : It Takes Two

Meilleure musique

Deathloop : Arkane Lyon

Far Cry 6 : Ubisoft Toronto

Halo Infinite : 343 Industries

Psychonauts 2 : Double Fine Productions

Ratchet & Clank: Rift Apart : Insomniac Games

Returnal : Housemarque

Notre vainqueur : Psychonauts 2

Meilleure narration

It Takes Two : Hazelight Studios

Life Is Strange: True Colors : Square Enix

Marvel’s Guardians Of The Galaxy : Eidos-Montréal

Psychonauts 2 : Double Fine Productions

Returnal : Housemarque

Unpacking : Witch Beam

Notre vainqueur : Psychonauts 2

Meilleure licence originale

It Takes Two : Hazelight Studios

Deathloop : Arkane Lyon

Death’s Door : Acid Nerve

Returnal : Housemarque

Unpacking : Witch Beam

Inscryption : Daniel Mullins Games

Notre vainqueur : Inscryption

Meilleure réalisation

Forza Horizon 5 : Playground Games

Hitman 3 : Io Interactive

Psychonauts 2 : Double Fine Productions

Ratchet & Clank: Rift Apart : Insomniac Games

Resident Evil Village : Capcom

Returnal : Housemarque

Notre vainqueur : Forza Horizon 5

Meilleur jeu de l’année (vote du public)

Chicory: A Colorful Tale : A Shell In The Pit

Deathloop : Arkane Lyon

The Forgotten City : Modern Storyteller

It Takes Two : Hazelight Studios

Metroid Dread : Nintendo

Unpacking : Witch Beam

Notre vainqueur : It Takes Two