Déploiement 4G février 2022 : Orange et Free premiers, SFR et Bouygues à égalité

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) publie aujourd’hui les données concernant le déploiement de la 4G pour février 2022. Ce fut un mois plutôt au ralenti pour Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Orange et Free ont été plus forts que SFR et Bouygues

Orange a été l’opérateur le plus actif pour ce qui est du déploiement en février avec 130 nouveaux sites 4G, soit un total de 27 693 sites dans toute la France. Free Mobile le suit avec 121 nouveaux sites sur la même période. L’opérateur de Xavier Niel en compte désormais 21 608 dans toute la France.

SFR et Bouygues Telecom sont derrière et ont chacun déployé 85 nouveaux sites 4G. L’opérateur au logo rouge en dispose désormais de 22 991 dans l’Hexagone et son concurrent en compte 22 878. À date, 59 442 sites 4G sont autorisés en France par l’ANFR (tous opérateurs confondus).

Pour ce qui est de la 5G, l’ANFR se contente de dire qu’il y a 32 633 sites 5G autorisés en France (dont 5 sites en outre-mer). 23 566 d’entre eux sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls quatre sites n’hébergent que de la 5G. Sur le mois de février, les sites 5G autorisés ont donc augmenté de 1,6%.

Il est même question de la 2G. L’ANFR a autorisé Free Mobile à déployer 20 nouveaux sites 2G dans la bande des 900 Hz. Toutefois, aucun des 380 sites 2G autorisés depuis le mois dernier à cet opérateur n’a été déclaré en service au 1er mars.