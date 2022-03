Le jeu VR Walkabout Mini Golf va disposer d’un nouveau niveau basé sur le film culte Labyrinthe (1986)

L’excellent jeu VR Walkabout Mini Golf, qui comme son nom l’indique est un jeu de mini-golf blindé de niveaux insolites, va accueillir un tout nouveau niveau (36 trous !) inspiré du film culte Labyrinthe. Réalisé en 1986 par Jim Henson (Dark Crystal), Labyrinthe est un film fantastique qui raconte l’histoire de Sarah (Jennifer Connelly) une jeune femme partie à la recherche de son frère Tobby dans un monde imaginaire gouverné par le puissant roi des gobelins, Jareth (David Bowie).



Le studio Mighty Coconut a confirmé un partenariat avec la Jim Henson Company qui doit donc aboutir à un énorme add-on Labyrinth (36 trous) disponible durant l’été 2022. Ce nouveau niveau sera sans doute payant, à l’instar des derniers DLC Gardens of Babylon, Shangri-La, et Sweetopia. Walkabout Mini Golf est disponible sur Meta Quest et sur PCVR.