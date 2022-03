La Russie pourrait autoriser le piratage de logiciels et de technologies sous brevets

Près de deux semaines après la tentative d’invasion de l’Ukraine, la Russie croule désormais sous un volume hallucinant de sanctions économiques, sans même parler des défections en cascade des entreprises phares de nombreux secteurs (Microsoft, Apple, Ikea, Sony, Samsung, H&M, Epic Games, Visa, Mastercard, PayPal, CD Projekt RED, etc.). Dans ce contexte pour le moins tendu, le gouvernement russe s’apprêterait à contre-attaquer afin de donner un peu d’air à ses entreprises.

Si l’on en croit en effet un article du journal économique russe Kommersant, la Russie pourrait bientôt autoriser le piratage et la copie de logiciels, et plus globalement de tout ce qui est brevetable, l’objectif étant de mettre en place « un mécanisme de licence obligatoire pour les logiciels, les bases de données et la technologie des microcircuits intégrés ». On note en outre que le pays dirigé par Poutine est déjà doté d’un arsenal législatif autorisant la copie de « toute propriété intellectuelle en cas d’urgence liée à la défense et à la sécurité de l’État » et bien sûr sans l’autorisation du détenteur de la dite « propriété intellectuelle ».

La situation actuelle pourrait donc sans nul doute justifier, aux yeux de la Russie tout au moins, une forme de légalisation tout azimut du piratage et de la copie de technologies sous brevets.