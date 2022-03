Instagram retire ses applications Boomerang et Hyperlapse

Instagram a discrètement retiré ses applications Boomerang et Hyperlapse. Il n’est plus possible de les télécharger, que ce soit sur l’App Store pour iOS ou sur le Play Store pour ce qui est d’Android.

Bye bye Boomerang et Hyperlapse

« Nous avons supprimé la prise en charge des applications autonomes Boomerang et Hyperlapse pour mieux concentrer nos efforts sur l’application principale », a déclaré un porte-parole d’Instagram à TechCrunch. « Nous allons continuer à travailler sur de nouvelles façons pour que les gens puissent être créatifs et s’amuser sur Instagram », a-t-il ajouté.

Selon les données d’Apptopia, qui analyse l’App Store et le Play Store, les deux applications ont disparu le 1er mars 2022. Boomerang, qui était disponible sur iOS et Android, a généré 301 millions de téléchargements depuis son lancement en 2015 et comptait encore 26 000 téléchargements en moyenne par jour avant son retrait. Pour sa part, Hyperlapse, qui était seulement sur iOS depuis 2014, comptabilisait 23 millions de téléchargements depuis son lancement.

L’application Boomerang permettait de créer de courtes vidéos en boucle en prenant une rafale de photos que vous pouviez poster sur Instagram ou Facebook. Bien que l’application autonome ait disparu, la fonctionnalité perdure dans l’application Instagram. De son côté, Hyperlapse permettait de réaliser des vidéos time-lapse d’aspect professionnel.

L’objectif d’Instagram est de regrouper ses différentes fonctionnalités dans une seule et même application, à savoir la principale. Cela évite aux utilisateurs de passer d’une application à l’autre.