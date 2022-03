Battlefield 2042 ajoute (enfin) le tableau des scores et d’autres éléments

DICE annonce la mise à jour 0.3.3 pour Battlefield 2042 avec enfin l’arrivée du tableau des scores. Les joueurs ont dû attendre près de quatre mois pour l’avoir, alors qu’il s’agit d’un élément de base d’un FPS.

Le plus étonnant avec l’arrivée tardive du tableau des scores dans Battlefield 2042 est qu’il n’y avait pas ce problème avec les précédents jeux. Tous permettaient de connaître le nombre de personnes tuées par les joueurs, le nombre de fois où ils sont morts et d’autres détails. Des données assez classiques en soi. Mais Battlefield 2042 accueille seulement maintenant ces informations.

La mise à jour 0.3.3 sera disponible aujourd’hui sur PlayStation, Xbox et PC. Voici tous les changements qu’elle comprend selon les notes partagées par DICE :

Scores

En janvier, nous avons annoncé que nous comptions retravailler l’interface du tableau des scores en fonction des retours de la communauté. Grâce à vos commentaires, il nous est apparu que la première itération du tableau des scores devait être davantage peaufinée pour correspondre à vos exigences. Nous avons pris en compte vos retours et sommes prêts à diffuser le nouveau tableau des scores par le biais de cette mise à jour.

Le récapitulatif de partie a été amélioré et placé à gauche de l’écran. Il comprend toujours des informations sur la partie, la progression des objectifs et les décomptes de tickets, ainsi que vos statistiques personnelles (éliminations, assistances, morts) et votre ping actuel.

Le tableau des scores affiche désormais séparément les informations de chaque équipe dans certains modes en équipe tels que Conquête, Percée, Ruée et Match à mort en équipe. Le nombre de morts apparaît lui aussi.

Bien qu’il s’agisse de deux des éléments manquants les plus demandés, il s’agit de la première version du tableau des scores. D’autres améliorations seront apportées via les prochaines mises à jour en fonction de vos retours (comme le tableau des scores affiché sur les écrans de fin de manche).

Le pack légendaire exclusif Inflexibilité

Toutes les personnes qui possèdent Battlefield 2042 Édition Gold, l’Édition Ultimate, le Passe Année 1 ou le pack de mise à niveau Passe Année 1 et Ultimate* ainsi que les abonnés EA Play Pro* peuvent désormais profiter du pack légendaire Inflexibilité*, offert par toute l’équipe de Battlefield en remerciement de leur fidélité.

Le pack contient les éléments suivants :

Skin Résistance zéro pour Mackay

Skin d’arme Sauterelle pour le K30

Skin d’arme Marteau rapide pour le M44

Skin de véhicule Char de fer pour la M5C Bolte

Skin d’arme de corps-à-corps Écorcheur

Fond de fiche de jeu Détermination

Icône de fiche de jeu Inflexibilité

Les personnes éligibles au pack légendaire exclusif Inflexibilité pourront trouver tous ces objets dans les écrans de la Collection et de la fiche de jeu, et ce dès que la mise à jour #3.3 sera disponible.

Général

Correction d’un plantage de jeu qui pouvait survenir sur Origin ou Xbox One en vous connectant ou vous déconnectant tout en utilisant une manette Xbox One.

Il n’est plus nécessaire de redémarrer le jeu pour que l’assignation de touches relative au chat soit appliquée.

Ajustement de l’aide à la visée sur console pour que le système soit efficace lorsque les sticks analogiques sont à 100 % de leur portée. Avant, il n’était actif qu’à des portées inférieures à 100 %.

Résolution d’un bug qui faisait que des éliminations au corps-à-corps sur Xbox One et PlayStation®4 n’étaient pas comptées comme des éliminations.

Établissement d’un nouveau site pour notre Centre de données de l’UE à Francfort.

Modes