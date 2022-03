Revue de news : et pendant ce temps dans le métavers… (Microsoft, ByteDance, Valve, HTC, etc.)

Le métavers est tendance depuis quelques mois, et c’est peu de le dire tant ici à KultureGeek nous croulons sous les infos relatives de près ou de loin avec ce concept encore flou lancé par un Zuckerberg pressé que l’on s’intéresse à autre chose qu’aux affaires qui entachent FaceBook (pardon, Meta). Le fait est que les annonces de projets, de technologies et de jeux autour de la réalité virtuelle, augmentée ou mixte se sont démultipliées depuis quelques temps, et en faire un traitement exhaustif sur notre site aurait parasité les autres catégories d’infos (et il en faut pour tout le monde…). Histoire de presque rien louper, nous vous livrons tout de même ici, en résumé, les annonces importantes de ces derniers jours qui n’avaient pas encore pu trouver leur place :

1 – On commence ce tour des popotes du Métavers avec Microsoft, qui a fermé il y a deux semaines les hubs sociaux de AltspaceVR, soit tous les espaces VR ouverts à tous. La raison de ce tour de vis ? Plusieurs retours d’actes de harcèlement, principalement à l’encontre d’avatars féminins (et donc souvent d’utilisatrices derrière). Microsoft a aussi activé par défaut la zone de protection qui empêche un avatar-utilisateur de se rapprocher trop près d’un autre avatar. De plus, la firme de Redmond a promis que d’ici les prochaines semaines, de nouveaux systèmes de modération seront mis en place ainsi qu’un contrôle parental qui interdit la zone aux mineurs pendant un trop grand laps de temps. Enfin, il faudra bientôt disposer AUSSI d’un compte Microsoft pour naviguer dans AltspaceVR

2 – Si l’on en croit MetaMetric Solutions, le marché de l’immobilier virtuel devrait peser pas moins d’1 milliard de dollars en 2022 sur les plateformes « métavers » concernées, soit Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels et Somnium. D’après BrandEssence Market Research, cette fois, ce marché progressera encore de 31% d’ici 2028 (on parie que ce sera beaucoup plus que ça…).

3 – Disney a nommé il y a quelques semaines Mike White au poste de grand patron de sa division Métavers. Le dirigeant était auparavant chargé, toujours chez Disney, des plateformes pour les consommateurs. Bob Chapek, CEO de Disney : « Le métavers est la prochaine grande frontière de la narration et l’endroit pour poursuivre nos piliers stratégiques de l’excellence de la narration, de l’innovation et de la concentration sur l’audience ». Voilà qui est à la fois clair… et très flou.

4 – VIVE améliore encore le système Location Based Entertainment (LBE), qui permet de plaquer des éléments VR sur un vrai décor physique (le vrai pilier d’une salle VR peut-être recouvert de textures jungle, futuristes ou autres). « Avec les codes arUco, il est également facile d’intégrer des objets physiques tels que des obstacles et des murs dans le jeu – la caméra du casque voit le code sur l’objet et importe les textures graphiques. Ainsi, les joueurs peuvent s’appuyer physiquement sur un objet qui ressemble à un mur vide dans la vie réelle, mais qui, dans la VR, fait partie de la cloison d’un vaisseau spatial ; tout simplement stupéfiant et grisant ! ». Le LBE est bien sûr pleinement compatible avec les casques HTC Vive.

5 – Gabe Newell, le CEO de Valve, a déclaré au site Edge Magazine que le Steam Deck permettra à terme d’obtenir une plateforme de PCVR portable : « L’une des choses que [le Steam Deck] représente est une puissance de batterie haute performance que vous pourriez éventuellement utiliser également dans des applications VR. Vous pouvez prendre le PC et construire quelque chose de beaucoup plus transportable. Nous n’en sommes pas encore vraiment là, mais c’est un tremplin. »

6 – Townscaper, un génial jeu de construction de villes hyper intuitif disponible sur tous les supports (y compris sur iPhone) est en cour d’adaptation en VR (et visiblement sur Meta Quest 2). C’est extrêmement prometteur :

Looking at basic VR design. Current idea is to use a point on a stick for interaction (rather than a raycast) so that you can build in the air. Those points also serve as grabbig points for grab-navigation. Feels tactile. pic.twitter.com/QvqoJzkn9y — Oskar Stålberg (@OskSta) March 3, 2022

7 – ByteDance, éditeur de TikTok et propriétaire depuis peu du fabricant de casque VR Pico Interactive, a profité de la WMC 2022 pour annoncer un partenariat avec Qualcomm. En d’autres termes, les prochains casque VR Pico seront équipés d’une puce XR de Qualcomm.