La prochaine série interactive de Netflix sera un quizz basé sur le jeu vidéo Trivia Crack

Après Black Mirror : Bandersnatch et Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy contre le révérend, Netflix continue de creuser le sillon de la série interactive avec Trivia Quest, un nouveau programme « dont le spectateur sera le héros » basée sur le jeu vidéo ultra populaire Trivia Crack. Dans le détail et pour faire simple, Trivia Quest sera un quizz (façon question pour un champion), avec des animations sympathiques de la mascotte du jeu entre chaque série de questions. 24 questions différentes seront ainsi proposées aux spectateurs-joueurs… chaque jour du mois d’avril !

Il y a même un semblant de trame narrative (si !) : les téléspectateurs devront aider un le personnage Willy à sauver les gens de Trivia Land du méchant Evil Rocky, ce dernier ayant l’intention de collecter toutes les connaissances du monde à des fins sinistres. A chaque fois que les téléspectateurs atteignent différents points de contrôle de chacun des niveaux, des prisonniers d’Evil Rocky sont libérés. Pas de craintes à avoir en cas d’erreurs : il sera possible de refaire indéfiniment les quizz afin de sauver Trivia Land.

La série animée Trivia Quest est réalisée par Daniel Calin et Vin Rubino, et produite par Sunday Sauce Productions. Le premier épisode sera diffusé sur Netflix le 1er avril (et ce n’est pas une blague)