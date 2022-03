GTA V : Rockstar donne de nouveaux détails sur les versions PS5 et Xbox Series (ray-tracing, 4K, 3D audio, etc.)

GTA V, le jeu le plus vendu dans le monde, s’apprête à sortir ses habits de gala sur la new gen. La version PS5 et Xbox Series du jeu sera disponible sur le PlayStation Store et le Xbox Store le 15 mars prochain, la sortie du jeu en format physique étant prévue pour avril. A quelques jours de ce lancement très attendu, Rockstar vient de publier une page consacrée aux nouveautés, principalement techniques, de ces versions.

Ainsi donc, GTA V s’affichera en 4K natif et 30 fps sur Xbox Series X et PS5 (4K upscalé sur Series S), avec le ray-tracing en prime. En mode performance 60 fps, la 4K est upscalée. En revanche, la Xbox Series S devra se contenter du 1080 p (Full HD) dans ce mode. Il y aura aussi un mode intermédiaire Performance RT, soit de la 4K upscalée, le 60 fps, et le ray-tracing en prime (uniquement pour la Series X et la PS5). Rockstar promet aussi des textures améliorées, le HDR, des temps de chargement beaucoup plus courts, de l’audio 3D, et un trafic plus dense dans les rues (population et voitures). En outre la végétation sera plus dense et les effets de lumière, d’explosion, de feu, d’ombre ou d’eau seront plus réalistes. D’autres petits détails renforceront l’effet new gen, comme le motion blur, l’anti-aliasing amélioré, etc.

Sur PS5, les capacités haptiques de la DualSense seront prises en charge, tout comme le système audio spatialisé Tempest 3D? sur Xbox Series X/S, le jeu prendra en charge le son spatial. A noter enfin que la progression du mode histoire et du online pourra être transférée à partie de la gen PS4/Xbox One, mais ce transfert ne sera possible qu’une seule fois.

Les améliorations concerneront aussi GTA Online, avec un nouveau garage exclusif, le Hao’s Special Works, qui donnera accès à 5 véhicules modifiables ainsi qu’un nouveau type de course pour ces véhicules modifiés. Cerise sur le chargeur, une nouvelle fonctionnalité de création de carrières permettra de démarrer en ligne avec 4 000 000 GTA$ ! Rockstar annonce aussi que « GTA Online sera également disponible pour la première fois en tant que titre autonome pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S. De plus, pendant les trois premiers mois suivant son lancement, GTA Online pourra être téléchargé et joué gratuitement par les joueurs PlayStation 5, ce qui permettra aux nouveaux joueurs de découvrir plus facilement que jamais tout ce que GTA Online a à offrir ».