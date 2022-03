Xbox relève (timidement) la tête au Japon

Le règne de Phil Spencer se traduit déjà par un premier succès au Japon. Les Xbox Series ont en effet effacé la marque honteuse laissée par la Xbox One, qui s’était écoulée à seulement 114 831 exemplaires au pays du soleil levant. Famitsu nous apprend qu’en à peine plus d’un an, 142 042 Xbox Series ont trouvé preneur dans le pays, et en pleine pénurie de composants qui plus est. Sans surprise encore, la Xbox Series S se vendrait nettement mieux que sa grande sœur plus puissante, pour la simple et bonne raison qu’elle est plus souvent disponible sur les étals physiques ou en ligne.

Alors certes, les Xbox Series sont encore loin des 1,6 millions de Xbox 360 vendues au Japon, mais Rome ne s’est pas faite en un jour, et il ne fait désormais guère de doutes que le score de la première Xbox (472 992 ventes au Japon) sera largement dépassé à la fin de vie de la console. Quant à faire un comparatif avec les consoles Nintendo ou Sony, ce serait indécent tant l’écart est gigantesque entre les deux géants japonais et la firme américaine : seulement 2,3 millions de consoles Xbox ont été vendues au Japon… en 20 ans ! La très faible pénétration de la Xbox au Japon se traduit aussi au niveau des ventes de jeux, le titre Xbox le mieux vendu sur le territoire étant Dead or Alive 3 avec à peine 271 149 exemplaires.