Chrome OS va permettre de désactiver les mises à jour automatiques

Une nouvelle option va voir le jour au niveau de Chrome OS, à savoir la possibilité de désactiver les mises à jour automatiques du système d’exploitation de Google.

Désactiver les mises à jour automatiques de Chrome OS va être possible

En l’état, un Chromebook télécharge automatiquement les mises à jour de Chrome OS et se charge de faire l’installation lors du prochain redémarrage de l’ordinateur. Ceux qui ne veulent pas de telles mises à jour doivent soit être déconnectés d’Internet, soit ne jamais redémarrer leur ordinateur. Une option va venir simplifier le processus.

Google a opéré à une modification au niveau de son code source pour ajouter une nouvelle option dans les paramètres de Chrome OS. L’utilisateur pourra alors choisir d’avoir une installation automatique des mises à jour. S’il décoche l’option, un pop-up s’affichera avec le message suivant : « Désactiver les mises à jour automatiques ? Il se peut que votre appareil ne fonctionne plus correctement et que vous rencontriez des problèmes de sécurité et de performances ».

Windows et macOS offrent déjà le choix aux utilisateurs concernant les mises à jour système. Google va donc se mettre à leur niveau pour ce qui est de Chrome OS. Il n’est pas encore précisé quand le nouveau réglage sera disponible. Ce sera au départ un flag à activer dans chrome://flags.

Google proposait au départ des mises à jour de Chrome OS toutes les six semaines. C’est passé à quatre semaines depuis quelques mois. C’est la même chose pour le navigateur Chrome sur tous les supports.