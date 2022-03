Twitch se met à bannir les utilisateurs partageant de fausses informations

Twitch change sa politique et annonce qu’il bannira tout utilisateur partageant de fausses informations. C’est une réalité à partir d’aujourd’hui et cela s’applique aux personnes qui persistent à partager de telles informations.

Du changement dans la politique de Twitch

Voici ce que Twitch explique concernant sa nouvelle politique sur le bannissement en rapport avec la propagation de fausses informations :

Bien que la présence de ces individus ne soit pas prédominante sur Twitch, ils peuvent causer des dommages importants si nous les autorisons à utiliser notre service. Voilà pourquoi, aujourd’hui, nous mettons à jour notre Politique sur les courriers indésirables, arnaques par e-mail et autres activités malveillantes afin d’empêcher les utilisateurs propageant de la désinformation préjudiciable d’utiliser notre service. Notre objectif est d’exclure de nos services les individus dont la présence en ligne est dédiée à la diffusion de fausses informations préjudiciables. Nous n’appliquerons pas cette politique à l’encontre des utilisateurs pour des déclarations ponctuelles impliquant de la désinformation.

Twitch explique travailler avec plus d’une douzaine de chercheurs et d’experts dans le but de comprendre la façon dont la désinformation préjudiciable se répand en ligne, et également afin d’appliquer efficacement son approche pour limiter les risques pour sa communauté.

Trois caractéristiques sont mises en avant concernant les points communs des utilisateurs ayant un profil problématique : partage continu, sujets de désinformation préjudiciable et largement discrédités et partagés en masse. « Nous avons sélectionné ces critères car, une fois réunis, ils représentent le risque le plus élevé de préjudice, dont l’incitation aux mauvais traitements dans la vie réelle », fait savoir la plateforme en ligne. Elle bannira les utilisateurs qui correspondent à ces trois critères.

Twitch ne précise pas si ce changement de politique a un lien avec la guerre en cours en Ukraine et le potentiel partage de fausses informations venant de certains sites. Il se peut que ce soit une coïncidence et que le changement était déjà prévu pour arriver aujourd’hui.