La fusion de Funimation et Crunchyroll débouche sur le plus grand catalogue d’animés en ligne

Sony l’avait annoncé dès le bouclage du rachat de Crunchyroll au mois d’août 2021 : Funimation et Crunchyroll viennent de fusionner, ce qui débouche sur le plus grand catalogue d’animés en ligne accessible via un même compte, soit près de 2000 animés (séries ou films) disponibles ! La fusion englobe aussi VRV et Wakanim, filiale de Crunchyroll.

Ceux qui sont déjà abonnés à Crunchyroll bénéficient automatiquement de l’élargissement du catalogue (soit des 800 animés exclusifs de Funimation), quant aux abonnés de Funimation, ils se voient proposer une offre spéciale de 60 jours premium pour accéder à Crunchyroll. A terme, seul le portail Crunchyroll permettra d’accéder à l’ensemble du contenu et surtout aux prochaines productions (Funimation devrait donc disparaitre à terme même si Sony se montre peu clair à ce sujet).

Déjà numéro un sur le secteur du jeu vidéo, Sony (et plus précisément ici Sony Pictures) est aussi désormais un géant, pour ne pas dire le leader, de l’anime en ligne et en streaming.