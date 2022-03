Twitter va mettre en avant les podcasts avec un espace dédié

Les podcasts intéressent de plus en plus de plateformes comme Spotify et voilà maintenant que Twitter va s’y mettre. C’est en tout cas ce que suggère fortement le code de l’application du réseau social.

Une section podcasts en approche sur Twitter

La développeuse Jane Manchun Wong, qui est bien conne pour fouiller dans le code des applications et pour découvrir les nouveautés en préparation, a déniché une nouvelle fonctionnalité montrant un espace dédié aux podcasts dans Twitter. Un nouvel onglet avec un micro apparait, comme on peut le voir sur l’image, tout comme la mention « Podcasts ».

Twitter is working on Podcasts tab pic.twitter.com/64tTd3XPdu — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 2, 2022

Il est pour l’instant difficile de savoir comment Twitter va s’organiser. Va-t-on se retrouver avec un véritable espace pour concurrencer les services existants de podcasts ? Ou le réseau social compte-t-il regrouper les Spaces dans un seul et même endroit ?

Twitter a commencé à s’intéresser à l’audio lorsqu’il a lancé Spaces en 2020 et a davantage investi dans ce format avec l’acquisition de la plateforme sociale de podcasts Breaker. Spaces est un projet en cours pour Twitter, qui a récemment commencé à permettre à quiconque de créer des salons de discussion et à permettre à tous les utilisateurs mobiles d’enregistrer des conversations.

Techniquement parlant, les Spaces enregistrés peuvent faire office de podcasts. Mais il y a un élément notable : ils s’effacent automatiquement après 30 jours. Peut-être que Twitter changera sa politique avec l’arrivée du nouvel espace dédié.