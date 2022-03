Fullmetal Alchemist : un trailer pour les deux nouvelles adaptations live-action du manga culte

Une fois n’est pas coutume, le célèbre manga d’Hiromu Arakawa (tiré lui-même d’un animé) aura droit non pas à une mais à deux adaptations live-action, The Last Transmutation, et Vengeance of Scar, qui sortiront toutes deux sur les écrans japonais cette année. Warner Bros-Japan vient de diffuser un trailer qui rassemble des séquences des deux films, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a de quoi être particulièrement circonspect tant la mise en scène et les effets spéciaux donnent la sensation d’avoir affaire à un téléfilm sans gros moyens. Il faut dire que ces métrages font suite à un autre film live-action tiré du manga, un premier film qui n’était déjà pas considéré comme un chef d’oeuvre.

Côté casting, on retrouve Ryosuke Yamada dans le rôle d’Edward Elric et Dean Fujioka dans celui d’Alphonse. Quant au terrible Scar, le rôle revient à Mackenyu Arata.

Pour rappel (et surtout pour les non initiés au manga), Fullmetal Alchemist raconte l’histoire de deux frères, Edward et Alphonse Elric, qui tentent de faire revenir leur mère à la vie grâce à l’alchimie, un procédé de transmutation humaine interdit par la loi. Lors de la procédure de transmutation (ratée), Edward, l’ainé des deux frères, perd sa jambe gauche tandis qu’Alphonse perd l’intégralité de son corps. Ed sacrifie alors son bras droit afin de sauver l’âme d’Alphonse, qui se retrouve scellée dans une armure. Agé d’à peine 12 ans, Ed intègre l’armée en tant qu’Achimiste d’Etat. C’est le Fullmetal Alchemist.

Fullmetal Alchemist : The Last transmutation sera visible en salles au Japon le 5 mai prochain tandis que Fullmetal Alchemist : Vengeance of Scar sortira sur les écrans le 24 juin prochain.