Jay Kim, le fondateur du studio Nexon, est décédé à 54 ans

Kim Jung-ju (plus communément appelé Jay Kim) était le fondateur de Nexon, l’un des plus gros studios asiatiques qui emploie plus de 6000 salariés et a publié une quarantaine de jeux dans près de 190 pays dans le monde. Malgré son siège social basé à Tokyo, Nexon est une entreprise sud-coréenne, dont le coeur de métier consiste à développer des jeux massivement multijoueurs et free-to-play pour les plateformes mobiles et le PC. C’est en 1994 que Jay Kim fonde Nexon et pose déjà l’ADN de ce que deviendra plus tard le studio, c’est à dire un géant du jeu multijoueurs sur mobile. NEXUS: The Kingdom of the Winds, le premier titre de Nexon, est un MMORPG basé sur les mythologies de Corée du Sud et le roman graphique de Kim Jin. Le studio s’illustrera quelques années plus tard avec des titres qui connaitront un énorme succès (surtout en Asie), comme The Kingdom of the Winds, MapleStory, KartRider, Mabinogi, Dungeon Fighter ou bien encore Counter Strike Online.

Jay Kim abandonnera son poste de CEO de Nexon dans la foulée de l’IPO de la société en 2011. Depuis, l’entrepreneur s’était beaucoup illustré par ses activités philanthropiques, avec notamment des dons de plusieurs millions de dollars à des hôpitaux pour enfants. Le porte-parole de la holding de Jay Kim a laissé entendre à l’agence de presse Yonhap que ce dernier se serait suicidé à l’âge de 54 ans : « Veuillez nous excuser de ne pas pouvoir donner d’explications détaillées car tous les membres de sa famille sont dévastés. Le défunt avait suivi un traitement contre la dépression, et malheureusement il semblerait que la situation s’était aggravée récemment ». Rappelons ici que la dépression est une maladie psychologique terrible qui n’est pas conditionnée par la situation matérielle : Jay Kim était le troisième homme le plus riche de Corée du Sud avec une fortune estimée à 10,9 milliards de dollars.