Instagram ajoute les sous-titres automatiques aux vidéos

Instagram ajoute une nouvelle fonctionnalité, à savoir les sous-titres automatiques pour les vidéos. Adam Mosseri, le patron du réseau social, a annoncé la nouvelle via… Twitter.

Les sous-titres automatiques s’invitent sur les vidéos

« Nous avons mis du temps à le faire, mais nous sommes ravis de partager un nouvel outil qui donne du pouvoir aux membres des communautés sourdes et malentendantes », a tweeté Adam Mosseri. Il souligne qu’il est possible d’activer ou de désactiver les sous-titres automatiques pour les vidéos sur Instagram.

Jusqu’à présent, les créateurs devaient ajouter manuellement des sous-titres à leurs vidéos en utilisant des solutions tierces, mais ce changement rend le processus transparent et permet à Instagram d’être plus accessible aux utilisateurs malentendants et sourds ou à toute personne qui préfère regarder des vidéos sans le son.

L’option sera activée par défaut, mais comme dit précédemment, il sera possible de la désactiver. Aussi, Instagram indique séparément que la nouvelle fonctionnalité (qui est en cours de déploiement) est disponible dans « quelques langues », sans plus d’informations. Le français fait-il partie des langues prises en charge dès le départ ou faudra-t-il attendre un moment avant de l’avoir ? C’est un mystère pour le moment.

De plus, Instagram assure que la qualité des sous-titres automatiques va s’améliorer avec le temps grâce à de l’intelligence artificielle. On peut donc comprendre qu’il y aura des imperfections au départ.