Oppo dévoile une charge rapide de 240 W : 100% d’autonomie en 9 minutes

Oppo frappe très fort en dévoilant une charge ultra-rapide pour smartphones, à savoir 240 W. Il suffit de 9 minutes pour charger complètement un smartphone ayant une batterie de 4 500 mAh.

Oppo dit que son système de charge SUPERVOOC 240 W contient plusieurs mesures de protection de sécurité, dont une puce de contrôle conçue sur mesure qui surveille la tension, le courant et la température, et se conforme aux normes de dissipation de la chaleur malgré la puissance très élevée. Le constructeur ne précise pas quand les premiers appareils équipés de sa charge rapide seront commercialisés.

We're speeding up fast charging. ⚡️

OPPO 240W #SUPERVOOC Flash Charge delivers 100% battery in just 9 minutes, for record-breaking, industry-leading speed. 🚀 #OPPOxMWC22 pic.twitter.com/gPDurHh1Qg

— OPPO (@oppo) February 28, 2022