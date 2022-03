Instagram annonce le retrait de son application IGTV

Instagram annonce abandonner son application IGTV, qui n’a jamais vraiment connu un succès. Au départ, IGTV devait venir concurrencer YouTube avec de longues vidéos, mais la sauce n’a jamais vraiment pris.

Désormais, Instagram annonce que l’application IGTV disparaitra de l’App Store sur iOS et du Play Store sur Android à la mi-mars. Son objectif est que tout soit disponible dans son application principale afin que les utilisateurs n’aient pas à passer d’une plateforme à une autre.

Dans le cadre de nos efforts visant à faciliter la découverte et la création de vidéos, nous ne prendrons plus en charge notre application autonome pour IGTV. Nous privilégierons désormais la diffusion de toutes les vidéos dans l’application principale d’Instagram. Nous estimons qu’il est plus facile pour les membres de disposer de toutes ces fonctionnalités et options dans l’application principale. Nous continuerons donc de simplifier et d’améliorer la vidéo dans l’application principale d’Instagram au cours des prochains mois.