Surprise ! Gabe Newell en personne a assuré la livraison de quelques Steam Deck

Gabe Newell, le CEO de Valve, garde un sens de l’humour très geek. Plusieurs acheteurs du Steam Deck ont ainsi eu la surprise de recevoir la console PC-Portable… des mains de Gabe en personne ! Certains joueurs ont immédiatement reconnu la grande carcasse de Gabe Newell, mais d’autres, sans doute moins informés des affaites internes de Valve, ont réagi comme s’il s’agissait d’une livraison tout à fait « normale ». A noter que lors de cette livraison très spéciale, Gabe Newell n’a pas hésité à faire preuve d’une belle générosité. Un voisin d’un des acheteurs du Steam Deck raconte son incroyable aventure : « Après avoir suivi la livraison du Steam Deck de mon voisin, nous avons crié « Salut Gabe ! ». À ce moment-là, il a demandé combien de personnes vivaient dans la maison, puis il est retourné à sa camionnette et nous a pris chacun un Deck ». Classe !

We hired a new delivery guy to help with the Steam Deck launch, not sure he's going to work out. pic.twitter.com/JgcpTIBX7u

— Steam Deck (@OnDeck) March 1, 2022