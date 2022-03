Sans surprise, Valve prépare un Steam Deck 2 plus puissant

Le Steam Deck vient à peine d’arriver que Valve dit travailler sur le prochain modèle. Mais le Steam Deck 2 n’arrivera pas tout de suite, que les joueurs venant d’acquérir le modèle existant se rassurent.

Le Steam Deck 2 se prépare en coulisses

Gabe Newell, le président de Valve, a évoqué le Steam Deck 2 lors d’une interview avec Edge Magazine :

La première étape consiste à vous permettre de jouer aux grands jeux qui existent aujourd’hui. La deuxième itération sera plus axée sur : quelles sont les capacités que le mobile nous offre, au-delà de ce que l’on peut obtenir dans un environnement de jeu traditionnel avec un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable ? L’une des choses que [le Steam Deck] représente, c’est une puissance haute performance pouvant être alimentée par batterie, que l’on pourrait éventuellement utiliser également dans les applications de réalité virtuelle. Vous pouvez prendre le PC et créer quelque chose qui est beaucoup plus transportable. Nous n’en sommes pas encore là, mais c’est un tremplin.

Le modèle le plus cher est le plus populaire

Mais avant de penser à la prochaine génération, il est question du modèle existant. Le président de Valve dit que lui et son groupe ont été étonnés de voir que le modèle le plus populaire est le plus cher avec 512 Go de stockage sur un SSD NVMe. Son prix est de 679 euros, contre 419 euros (64 Go eMMC) et 549 euros (256 Go SSD NVMe) pour les autres.

C’est un exemple où nous sommes un peu surpris par ce que nous disent nos clients. En fait, ils nous disent : « Nous aimerions une version encore plus chère de ce produit », en matière de puissance ou autre. Vous savez, c’est pourquoi nous aimons toujours sortir quelque chose et l’expédier. Parce que nous apprenons beaucoup de cela, et cela nous aide à encadrer notre réflexion pour le deuxième pont.

On peut donc facilement se douter qu’une version plus chère du Steam Deck 2 verra le jour, avec probablement plus de stockage et peut-être plus de puissance en comparaison avec les modèles moins chers.