[MWC 2022] Le premier ThinkPad Lenovo doté d’une puce Qualcomm afficherait jusqu’à 28 heures d’autonomie !

Les MacBook Pro sous puce Apple Silicon auront-ils enfin un adversaire à leur taille ? Lenovo a en effet profité de son passage au MWC 2022 pour dévoiler le ThinkPad X13s, qui n’est autre que le tout premier modèle de la gamme à disposer d’une puce Qualcomm (en l’occurrence, le processeur Snapdragon 8cx Gen3). Il ne s’agit pas cependant du tout premier modèle Lenovo équipé d’un SoC Qualcomm : le Lenovo Yoga 5G commercialisé en 2020 embarquait déjà une puce Qualcomm (le Snapdragon 8cx).

Ce Thinkpad 13 pouces (IPS Full HD, tactile en option) tourne sous Windows 11 et est équipé de 32 Go de RAM LPDDR4X, d’une unité de stockage pouvant grimper à 1 To de SSD PCIe, du Wi-Fi 6E et d’une webcam de 5 megapixels. De plus, ce modèle ne pèse qu’1,06 kg sur la balance pour à peine 1,34 cm d’épaisseur. Malgré sa finesse et sa légèreté, le ThinkPad X13s n’a pas besoin de ventilateur et s’avère particulièrement silencieux, grâce au processeur Qualcomm gravé en 5nm dont le TDP culmine à peine à 9 W ! L’extrême sobriété énergétique du ThinkPad X13s permettrait d’atteindre les 28 heures d’autonomie, soit encore au delà des 20 heures affichées par les derniers MacBook Pro M2.

Le ThinkPad X13s sera commercialisé aux Etats-Unis à partir du mois de mai au prix de 1100 dollars et devrait être proposé un peu plus tard en France au tarif de 1400 euros.