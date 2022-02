Les Animaux Fantastiques 3 : la nouvelle bande-annonce met en avant l’action

Warner Bros propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. La première avait vu le jour au mois de décembre.

Nouvelle bande-annonce pour Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore

Contrairement à la première bande-annonce, la nouvelle contient un peu plus d’informations sur le complot de Grindelwald et sur la façon dont il prévoit d’utiliser le frère de Dumbledore pour attirer son ancien compagnon. Pour ce qui est de savoir qui pourrait arrêter ce complot infâme, ce sera Dumbledore (Jude Law) lui-même, Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne), son ami Jacob (Dan Fogler), le professeur Lally Hicks (Jessica Williams) et le frère de Norbert, Theseus (Callum Turner). Tina Goldstein (Katherine Waterson), qui a aidé Norbert dans les deux films précédents, ne fait toujours pas d’apparition dans cette bande-annonce après avoir été absente de la première bande-annonce.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est le troisième film de cette franchise qui comprendre cinq films au total. Le film est réalisé par David Yates, qui a réalisé les deux films précédents ainsi que les quatre derniers Harry Potter. Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est également écrit par J.K. Rowling.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore sortira au cinéma le 13 avril prochain.