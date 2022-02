Oppo Pad : Oppo dévoile sa première tablette (11 pouces, Snapdragon 870, WiFi 6, 4 HP, etc.)

Oppo vient de dévoiler sa toute première tablette, l’Oppo Pad. L’ardoise a quelques atouts technologiques à faire valoir, comme un écran 11 pouces 2560×1600 pixels en 120 Hz (mais à technologie d’affichage LCD), un processeur Snapdragon 870 épaulé par 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de capacité de stockage (mais pas de carte micro-SD), une batterie 8360 mAh avec recharge rapide 33W (USB-C), un capteur photo 13 megapixels à l’arrière et un un capteur à l’avant de 8 megapixels, le Wi-Fi 6, 4 HP, le déverrouillage par reconnaissance faciale, et la compatibilité avec le stylet dédié.

Oppo propose aussi un clavier dédié à l’Oppo Pad. L’appareil embarque ColorOS for Pad, une version de la surcouche Android ColorOS déjà présente sur les smartphones du fabricant. Derrière cette surcouche, on trouve Android 11, ce qui est plutôt dommage 4 mois après le lancement d’Android 12. On peut craindre le pire pour les mises à jour…

L’Oppo Pad sera disponible à la vente le 3 mars prochain, uniquement sur le marché chinois dans un premier temps. Le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est facturé aux alentours des 360 dollars, et le modèle 8Go/256Go culmine à 474 dollars (en conversion yuans-dollars). Le stylet quant à lui est proposé à 79 dollars et le clavier dédié à 64 dollars. Des prix plutôt canons par rapport à ce que propose la concurrence.