Fallout New Vegas : une suite serait envisagée chez Obsidian

La franchise Fallout est au plus mal depuis le lancement du très décrié (et très beugué) Fallout 76, mais si l’on en croit le bien informé Jeff Grubb, Microsoft aurait un plan pour redorer le lustre du titre post-apo autrefois référence. Des dirigeants de Microsoft Gaming (la division jeu de Microsoft) discuteraient en effet le studio Obsidian Entertainment (qu’il possède depuis le rachat de Bethesda) pour un possible développement de Fallout New Vegas 2. « Beaucoup de gens chez Microsoft pensent que cela pourrait fonctionner et l’intérêt porté pour que cela se produise est très important » ajoute le journaliste.

Au vu du statut culte de New Vegas, l’info fait l’effet d’une petite bombe même si bien sûr rien n’a encore été confirmé du côté de chez Microsoft ou de Xbox. Sorti sur PC, Xbox 360 et PS3 en 2010, Fallout New Vegas est considéré par de nombreux fans comme le sommet de la franchise Fallout. L’action du jeu se place dans la continuité de Fallout 2 mais renoue avec la densité de la trame narrative du tout premier Fallout, avec de nombreux embranchements de scénario, des personnages remarquablement écrits et des dialogues fouillés.