Astro : le robot d’Amazon reste (très) cher pour ce qu’il fait

Astro, le robot connecté d’Amazon, ressemble un peu à l’un de ces personnages de Wall-E, mais en nettement moins inspiré en terme de design. Avec sa caboche toute carrée en forme d’écran surplombant une base tout en rondeur, Astro n’est pas vraiment un modèle de design. Quant à ses yeux sous forme de cercles vides, on a vu bien mieux pour exprimer des (fausses) émotions depuis un certain Cozmo (ou son successeur Vector).

Amazon a dévoilé son robot à la fin du mois de septembre en le présentant comme un compagnon à tout faire, capable aussi bien de garder la maison que de faire du chat vidéo ou d’apporter des objets (aux personnages en difficulté motrices par exemple). Tout cela pour un prix de 1000 dollars pour les premiers acquéreurs, et de 1449 dollars pour les suivants. C’est une somme, et l’on peut légitimement se demander si ce tarif est bien fondé.

Plusieurs utilisateurs d’Astro ont témoigné de leur expérience quelques mois après l’achat du robot, et le constat s’avère plus que mitigé. Un certain Bob Rekieta a ainsi publié une vidéo où l’on peut voir Astro apporter une bière à une personne située dans une autre pièce de la maison, et visiblement, Astro ne sert pas à beaucoup plus que cela. Notons en plus qu’Astro n’a pas lui-même placé la bière dans son compartiment arrière étant donné qu’il n’a pas de bras.



Matthew Nereim, un professeur d’université, utilise Astro comme un gadget pilotable à distance du smartphone. Le robot sert aussi à distraire le chien de la famille… et à épater les copains, qui s’extasient devant le simple fait qu’Astro soit capable de suivre son propriétaire à la trace. Lucide, Matthew juge que les 1449 dollars demandés à l’achat ne sont pas raisonnables et estime que l’appareil ne devrait pas coûter plus de… 700 dollars !

On peut aussi regretter que certaines des fonctions les plus intéressantes du robot, comme la surveillance du domicile, sont soumises à un abonnement supplémentaire (Ring Protect Pro) de 20 dollars par mois. Si l’on rajoute à ce tableau les questions qui restent encore en suspend concernant la gestion des données personnelles qui passent par le cloud d’Amazon, il y a surtout urgence d’attendre. Astro le robot est uniquement disponible à la vente en Amérique du Nord.