Les Samsung Galaxy S22 reçoivent leur première mise à jour

Samsung rend aujourd’hui disponible la première mise à jour à destination des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Elle arrive avant même la disponibilité commerciale des trois smartphones. Il y aura donc une mise à jour à installer dès le premier jour.

Une première mise à jour pour les Galaxy S22

Le firmware a pour identifiant S90xEXXU1AVB3. Selon SamMobile, Samsung a commencé le déploiement de la première mise à jour pour les Galaxy S22 en Afghanistan et en Égypte. Bien évidemment, d’autres pays vont prochainement l’avoir, Samsung procède toujours à un déploiement progressif. La nouvelle version est en tout cas importante puisqu’elle vient corriger 60 bugs et autres failles de sécurité.

La nouvelle version sera à récupérer en faisant un tour dans les paramètres des smartphones puis en allant dans la section « Mise à jour du logiciel ». Il suffira alors de lancer le téléchargement ou laisser la procédure se faire automatiquement. Et comme dit précédemment, certaines personnes pourraient même avoir le droit au téléchargement et à l’installation dès le premier allumage.

Pour rappel, le Galaxy S22 Ultra sera disponible dès demain à l’achat. Les prix s’échelonnent de 1 259 euros à 1 659 euros. Pour leur part, les Galaxy S22 et S22+ n’arriveront pas avant le 11 mars prochain. Les prix sont de 859 et 909 euros pour le premier, et 1 059 et 1 109 euros pour le second.