Une sonde spatiale indienne photographie avec une grande précision les sites lunaires d’Apollo 11 et d’Apollo 12

On les avait presque oubliées, mais heureusement, la sonde indienne Chandrayaan-2 nous a rappelé à leur bons souvenirs. Chandrayaan-2 a capturé des clichés détaillés des sites lunaires des missions Apollo 11 et Apollo 12, soit la première et la seconde mission spatiale durant lesquelles des hommes ont marché sur la Lune ! Les clichés récupérés, encore plus nets que ceux de Lunar Reconnaissance Orbiter (la sonde de la NASA) permettent de distinguer parfaitement le Lunar Module Eagle qui a accueilli à son bord les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Ces derniers posaient le pied sur la Lune le lundi 21 juillet 1969. Une grande première pour l’histoire de l’humanité. Le module Intrepid d’Apollo 12 est lui aussi visible. De ce module sortirait le commandant de mission Pete Conrad et l’astronaute Alan Bean, seconde équipe à fouler le sol lunaire le 19 novembre 1969.

L‘ISRO, l’agence spatiale indienne, s’est empressée de publier ces jolis clichés. La sonde indienne trouve ici un moyen de se faire connaitre autrement que par l’échec de la mission de 2019. Chandrayaan-2 était en effet sensée communiquer avec l’alunisseur Vikram mais ce dernier s’est crashé à la surface de la Lune, ne parvenant pas à activer ses freins lors de la phase d’approche. Pour rappel, les Etats-Unis comptent bien ramener des Astronautes américains sur la Lune en 2025 avec le programme Artemis. Quant à l’agence spatiale indienne, elle se contenterait largement de réussir à poser un atterrisseur sur la Lune, ce qui sera peut-être fait à l’occasion de la mission Chandrayaan-3 toujours programmée au mois d’août de cette année.