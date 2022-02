Elden Ring réalise un carton critique (presque) jamais vu : les notes des médias s’envolent vers les sommets

Elden Ring, le dernier bijou de FromSoftware, est l’un des jeux les mieux notés de tous les temps. C’est du jamais vu sur OpenCritic avec un score de 96/100 et c’est encore mieux sur MetaCritic avec une moyenne de 97/100. Le récent Horizon Forbidden West (qui a reçu des notes très complaisantes en France au passage) est très loin avec une moyenne de 89/100 au plan mondial. Sans aller jusqu’à faire une revue de presse qui serait ici beaucoup trop longue à écrire, on note que la quasi totalité des critiques/testeurs louent la direction artistique sublime du jeu, son sens du mystère et de l’épique, un système de combat exigeant sans être aussi rebutant que celui des Souls, un game design parfaitement calibré et une grande diversité d’ennemis et d’environnements.

Bref, c’est la totale, et cette avalanche de louanges vient couronner un gros travail du studio pour se réformer sans cesse et ne pas s’encroûter dans une formule figée pourtant louée (parfois avec un brin de snobisme) par les fans hardcore des Souls et de Bloodborne. Elden Ring sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC demain vendredi 25 février.