Sony va créer une version virtuelle du stade du club de Manchester City (à visiter avec le PSVR 2 ?)

La réalité virtuelle sera sans aucun doute la technologie phare des futurs métavers. Sony ne le sait que trop bien et vient d’ailleurs de dévoiler les courbes de son casque PlayStation VR 2. Le géant de l’électronique avance aussi ses pions avec un partenariat inattendu : le club britannique de Manchester City (vainqueur du championnat de Premiere League l’an dernier) a confirmé il y a quelques jours sur son compte Twitter qu’il venait de signer un partenariat pluriannuel avec Sony pour le développement « d’expériences digitales destinées aux fans » du club.

Today, we announced a new global partnership with @SonyGroupGlobal which aims to develop new digital fan experiences that will be at the cutting-edge of global sport 🤝#ManCity | #FutureSony

