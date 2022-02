Steam Deck : un outil vérifie si vos jeux sont compatibles

Le Steam Deck va faire ses débuts cette semaine, mais vos jeux sont-ils compatibles ? Valve propose justement un outil qui vient répondre à cette question.

Valve propose un outil pour les jeux compatibles avec le Steam Deck

L’outil pour vérifier la compatibilité des jeux est à retrouver à cette adresse. Il vous suffit de vous connecter avec votre compte Steam. La liste de vos jeux va alors apparaitre. Quatre catégories peuvent s’afficher selon les titres :

Compatible : dès le départ, le jeu fonctionne parfaitement sur le Steam Deck

Jouable : le jeu fonctionne, mais une configuration manuelle peut être nécessaire pour y jouer (par exemple, la sélection manuelle d’une configuration de la communauté pour le contrôleur ou l’utilisation de l’écran tactile pour parcourir un launcher)

Non pris en charge : le jeu ne fonctionne actuellement pas sur le produit

Indéterminé : Valve n’a pas encore vérifié la compatibilité du jeu

« L’équipe travaille actuellement à vous donner un moyen de vérifier si chacun des jeux de votre bibliothèque est compatible avec Steam Deck avant son lancement », assure Valve. « Nous avons d’ores et déjà commencé à évaluer les titres et nous poursuivrons ces vérifications jusqu’au lancement de Steam Deck et au-delà. Il s’agit d’une évaluation continuelle de l’ensemble du catalogue : la catégorie d’un jeu peut donc être amenée à évoluer », ajoute le groupe.

Les premiers Steam Deck seront livrés demain. Seuls quelques chanceux pourront les avoir à cette date. Les autres devront attendre plusieurs semaines.