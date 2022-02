Samsung soupçonnerait de fraude… sa propre division de processeur Samsung Foundry

Rien ne va plus pour la division semi-conducteurs de Samsung, qui depuis quelques mois perd de gros contrats avec de gros clients. Apple aurait ainsi choisi TSMC pour la production des puces modems de ses iPhone 14 (et modèles ultérieurs) et il en irait bientôt de même pour Qualcomm, qui ne souhaiterait plus collaborer avec Samsung pour la fabrication des processeurs Snapdragon 8 Gen 1. La production des derniers Snapdragon aurait même déjà été transférée à TSMC ! Qualcomm justifierait sa décision par les faibles rendements de Samsung Foundry, des rendements qui avoisineraient les 35% à peine. La prochaine génération de Snapdragon (2023) aurait elle aussi été confiée à TSMC.

Samsung, la maison mère, se serait étonnée de ces informations au point de lancer une enquête interne ciblant les dirigeants de Samsung Foundry ! Ces derniers seraient désormais soupçonnés de fraude suite à des dissimulations supposées des rendements réels des processeur gravés en 5nm et en 4nm. Samsung n’a pas confirmé publiquement les informations de SamMobile, mais l’on voit mal le géant de l’électronique ne pas réagir avec vigueur après la perte de ces gros contrats de production.