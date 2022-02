Builder Bot : la nouvelle IA de Meta réalisera le monde virtuel de vos rêves… sur simple requête vocale !

Il est parfois de rageant de constater que la société actuellement la plus en pointe sur les technologies AR/VR n’est pas vraiment un exemple dans la gestion des données utilisateur. Ce tiraillement qui n’est pas contradictoire s’est de nouveau illustré lors du mini-event que Meta a consacré aujourd’hui à certaines technologies en cours de recherche. La plus spectaculaire est sans doute Builder Bot, une IA capable de réaliser le monde virtuel de vos rêves (enfin, un jour…) sur simple requête vocale ! Une fois équipé de son Meta Quest 2, il suffit donc de dire « Allons à la plage » pour que Builder Bot s’exécute et nous crée instantanément une île tropicale avec sa plage de sable fin ! Réellement bluffant, d’autant que l’on peut aller plus loin encore, comme demander un certain type de nuages, de la musique adaptée à l’environnement, etc. Le Builder Bot fait partie d’un projet d’IA plus vaste appelé Project CAIRaoke qui vise à créer une IA conversationnelle permettant de créer des mondes virtuels.



Mark Zuckerberg imagine déjà le futur :« Vous serez en mesure de créer des mondes nuancés pour explorer et partager des expériences avec d’autres juste votre voix ». Sachons raison garder toutefois, car au vu de l’ambiance de contrôle absolu (et très teintée « woke ») qui prévaut aujourd’hui aux Etats-Unis dans le secteur de la tech, il n’est cependant pas certain que cette technologie puisse un jour devenir une réalité. Au bord de la panique, notre confrère américain The Verge avertit en effet déjà des risques que l’IA reproduise les biais et les stéréotypes lors de la création de ces futurs mondes virtuels personnalisés, ajoutant « et nous connaissons les limites de ce genre de système (d’IA, Ndlr) ». Le message est passé : si c’est déjà vicié à la base, autant abandonner tout de suite (ironie…).