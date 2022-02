Le jeu vidéo NieR: Automata sera adapté en série animée

NieR: Automata a 5 ans. Le RPG-action culte de Yoko Taro et du studio PlatinumGames n’a pas pris une ride en 2022 et reste une expérience singulière qui développe un lore aussi fascinant que mystérieux. L’éditeur Square Enix estime visiblement que l’univers du jeu mérite bien un petit passage par la case « adaptation » animée, et nous tease donc le démarrage d’un projet de série d’animation. On ne sait absolument rien ou presque de cette série, sinon que l’on y retrouvera sans doute l’androide sexy 2B et le robot Pod 042 puisque ce sont ces derniers que l’on peut voir dans le teaser…



Les fans seront peut-être consolés de savoir que série étendra le lore du jeu alors même que Yoko Taro a déclaré récemment qu’il ne souhait plus faire de suite de sa licence phare. Il serait toutefois très étonnant que le concepteur et designer japonais ne participe pas à la série. Ne jamais dire jamais…