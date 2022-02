Google Stadia Pro : les jeux offerts en mars 2022

Google présente la liste des jeux qui seront offerts avec Stadia Pro tout au long de mars 2022. Il y aura cinq titres au total. Pour rappel, l’offre Stadia Pro permet de jouer en 4K et avoir du son surround, pour un prix de 9,99€/mois. L’offre gratuite permet seulement de jouer en 1080p avec du son stéréo.

Les jeux avec Stadia Pro offert en mars 2022

Le premier jeu offert sur Stadia en mars est Adam Wolfe. Placez-vous dans les pas d’Adam Wolfe, un enquêteur du paranormal, dans une aventure à la première personne. Hanté par la disparition mystérieuse de votre sœur, parcourez les sombres rues de San Francisco, et constatez l’imbrication du crime et des phénomènes surnaturels.

En deuxième jeu, on retrouve Dawn of the Monsters. La bataille cataclysmique entre monstres géants a commencé dans ce beat’em-up kaiju à défilement latéral inspiré des mangas. Des créatures titanesques connues sous le nom de Nephilim ont envahi la Terre, et le seul espoir de les arrêter est DAWN (Defense Alliance Worldwide Network), qui libère ses propres combattants colossaux pour se défendre contre les hordes ennemies.

Vient ensuite Race with Ryan: Road Trip Deluxe Edition comme troisième jeu. Incarnez Ryan et ses amis, avec 12 nouveaux conducteurs représentant fièrement l’Amérique. L’Édition Deluxe inclut également toute l’action effrénée du jeu original de course avec Ryan.

Pour ce qui est du quatrième jeu offert en mars avec Stadia, on retrouve Darksiders Genesis. Un spin-off qui se rapproche d’un action-RPG comme Diablo. War et Strife doivent aller terrasser en enfer Lucifer qui menace de rompre l’équilibre en conférant de puissants pouvoirs à des démons. Ces événements se déroulent avant ceux du tout premier Darksiders.

Enfin, le cinquième et dernier titre est Darkwood. Un survival-horror indépendant en vue du dessus. Ce jeu d’Acid Wizard Studio se veut particulièrement hardcore et old-school. Vous serez plongé au milieu d’un monde ouvert où il vous faudra tenter de survivre.

Tous les titres seront à réclamer gratuitement directement sur Stadia à compter du 1er mars.