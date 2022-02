Elden Ring : deux gros trailers de lancement absolument épiques, et qui confirment une DA somptueuse

Vous voulez comprendre la différence qui existe entre la qualité technique d’un jeu et la beauté de ses graphismes ? Regardez simplement les deux derniers trailers de lancement d’Elden Ring, le prochain jeu de FromSoftware (Dark Souls), et vous comprendrez facilement qu’une DA somptueuse n’a pas besoin d’être un déluge technique pour nous éclater la rétine.



Le premier trailer en 4K d’une durée totale de presque 7 minutes, nous décolle une première baffe graphique : des environnements extérieurs ou intérieurs au bestiaire en passant par les ambiances lumineuses, tout est d’une beauté à couper le souffle, comme si les plus belles illustrations d’heroic fantasy prenaient vie sous nos yeux. Les Souls étaient déjà très beaux, mais Elden Ring semble vraiment passer un cap supplémentaire.



Le second trailer, diffusé aujourd’hui même, est à la fois plus court et plus impressionnant encore. Le sens de l’épique du studio de Miyazaki atteint ici des sommets. On a vraiment une folle envie de se jeter dans le premier open world de FromSoftware, même si l’on sait déjà que nos doigts vont souffrir le martyre. Et si le grand jeu de 2022 c’était lui ? Elden Ring sera disponible à la vente le 25 février prochain sur les plateformes PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, et PC Windows.