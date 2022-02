Minecraft tourne sur Meta Quest en mode autonome (+ tuto pour l’installation) !

Ils l’ont fait ! QuestCraft, la version Meta Quest de Minecraft: Java Edition, est désormais disponible, et surtout, parfaitement fonctionnelle. Le célèbre jeu de craft peut donc désormais être joué sur le Meta Quest 1&2 en mode autonome (pas de connexion nécessaire avec un PC), un portage non-officiel bien sûr mais qui ravira sans aucun doute les nombreux fans du jeu.

L’installation du titre sur Quest est l’un des points bloquants, car il ne faut pas se mentir, la procédure est longue et assez compliquée. Notre confrère UploadVR l’a heureusement détaillée étape par étape (la vidéo ci-dessus peut aussi vous aider si vous maitrisez l’anglais) :

1. Téléchargez les fichiers app-debug.apk et extracttoroot.zip depuis la page de publication de GitHub ici.

2. Installez le fichier APK via SideQuest

3. Extrayez les fichiers zip et copiez le dossier net.kdt.pojavlaunch.debug dans son intégralité au même emplacement (dans le dossier Android/data, où d’autres applications sont stockées) sur votre système de fichiers Quest à l’aide du navigateur de fichiers SideQuest.

4. Accédez à la catégorie d’apps « sources inconnues » sur votre quête et ouvrez PojavLauncher. L’app vouos demandera ensuite de vous connecter avec votre compte Mojang ou Microsoft.

5. Une fois connecté et le lanceur ouvert, allez dans Paramètres -> Vidéo et moteurs de rendu et sélectionnez la troisième option.

6. Sur la page principale du lanceur, vous pouvez sélectionner un profil (une version de Minecraft à installer). Sélectionnez le bon profil, qui devrait être le dernier sur la liste.

7. Appuyez sur Lecture. Minecraft s’installera et se lancera – selon le modèle de votre casque, cela peut prendre jusqu’à 1 à 3 minutes pour que les trois points de chargement disparaissent et que le jeu démarre. De même, le jeu se bloquera lors de la création d’un nouveau monde – soyez patient, il devrait se charger en temps voulu.