Instagram retire des options pour la limite quotidienne

Instagram a discrètement opéré à des changements concernant sa fonctionnalité de limite quotidienne. Le réseau social a retiré des options qui étaient jusqu’à présent disponibles, comme l’a remarqué TechCrunch.

Des options en moins pour la limite quotidienne

Auparavant, il était possible de régler une limite quotidienne de 10 ou 15 minutes pour Instagram. Cela signifie que l’application envoyait une notification dès lors que l’utilisateur avait passé 10 ou 15 minutes sur la plateforme, afin qu’il lève le pied pour la journée. Désormais, la limite la plus basse proposée est de 30 minutes. On peut grimper jusqu’à 3 heures.

Les utilisateurs qui avaient au préalable configuré une limite quotidienne ont le droit à un message sur la page d’accueil du réseau social. Ce message les invite à configurer une nouvelle fois la fonctionnalité, étant donné que des options ont été retirées et que certains utilisateurs les avaient peut-être choisies avant les modifications.

Instagram a introduit l’option de définir des limites de temps quotidiennes en 2018, les représentants de l’entreprise affirmant vouloir que le temps passé sur l’application soit du temps bien dépensé. La fonction de limite quotidienne a été déployée en réponse aux critiques reçues par les entreprises technologiques concernant l’effet de leurs produits sur le bien-être des utilisateurs.

Pour accéder à cette fonctionnalité, ouvrez l’application d’Instagram, rendez-vous sur votre profil puis allez dans Paramètres > Votre activité > Temps passé > Définir une limite quotidienne de temps. Vous pourrez alors choisir la limite qui vous intéresse.