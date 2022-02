John Carpenter plancherait sur un remake de son film culte The Thing

Film d’horreur culte des années 80, The Thing raconte l’histoire d’un groupe de chercheurs américains qui se retrouvent coincés dans une base en Antarctique en compagnie d’un parasite extra-terrestre aux capacités absolument terrifiantes. Ce huit clos étouffant avec Kurt Russel en vedette reste l’oeuvre maitresse de John Carpenter, un réalisateur capable de tirer le meilleur de moyens et de budgets souvent limités. Si l’on en croit Screenrant, John Carpenter plancherait activement sur le remake de son film culte de 1982. Le film serait produit par Blumhouse , un studio de production à qui l’on doit déjà quelques perles comme l’excellent Get Out de Jordan Peele.

Interrogé sur le remake, Carpenter n’a pas nié qu’il participait au projet… tout en rajoutant que NDA oblige, il ne pouvait contractuellement rien dire sur le sujet. Reste à savoir si Carpenter est réellement le maitre d’oeuvre du remake ou un un consultant de luxe, comme cela se fait malheureusement trop souvent à Hollywood lorsqu’il s’agit de recycler les vieilles franchises stars des années 80/90….