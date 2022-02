A l’instar de HTC, Valve proposera les pièces détachées de son Valve Index via iFixit

C’est un grand pas dans la lutte contre l’obsolescence programmée. Valve a annoncé il y a quelques jours qu‘il commercialiserait bientôt les pièces détachées de son casque VR Valve Index via le site iFixit. Il en sera d’ailleurs de même pour les composants du Steam Deck, la console portable de Valve compatible PC. A priori, les contrôleurs du Valve Index ainsi que les stations de Base sont eux aussi concernés par cet effort notable du fabricant vers le DIY (Do It Youself).

Les termes de l’accord entre Valve et iFixit ne seraient pas encore tout à fait finalisés, ce qui explique sans doute que Valve ne peut pas encore fournir le moindre détail. Des infos fraiches seront toutefois disponibles « bientôt ». Pour rappel, HTC a été le premier fabricant de casque VR à proposer un système d’achats de composants (toujours via le site iFixit) à la fin du mois d’avril 2021. La possibilité d’accéder à des pièces détachées permet d’augmenter la durée de vie de produits que l’on n’est plus obligé de jeter – passé la garantie – pour des soucis techniques parfois minimes.