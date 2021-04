HTC Vive : des pièces de réparation seront disponibles via iFixit

HTC et iFixit viennent de signer un partenariat portant sur la réparation des casques HTC Vive hors garantie ou sans possibilité d’échange (parce que plus disponibles dans le commerce par exemple). Spécialiste du démontage d’appareils électroniques, iFixit se chargera donc de la vente de composants HTC Vive (câbles, vis, adaptateurs, etc.) et proposera en sus des tutos pour la réparation du Vive original, du Vive Pro, mais aussi du Vive Controller ou du Vive Pro Eye.

Les composants proposés à la vente vont du pack d’écouteurs (59,99 dollars) pour les straps audio Vive, à l’adaptateur secteur (19,99 dollars) en passant par la mousse protégeant l’intérieur du casque. Les prix ne sont pas forcément bon marchés, mais c’est toujours mieux que de se retrouver avec un casque VR hors d’usage pour un simple composant manquant. Déjà largement customisés par une communauté de fans passionnés, les HTC Vive confirment donc encore un peu plus leur statut de casque VR pour bidouilleurs…