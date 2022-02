Renault et Valeo vont travailler sur une nouvelle génération de moteur électrique dépourvu de terres rares

L’extraction des terres rares, ces métaux très utilisés dans la plupart de nos appareils électroniques, est généralement à la croisée du pire en terme de conditions de travail et d’empreinte carbone. Est-ce la raison pour laquelle Renault et Valeo se sont associés pour produire la première génération de moteur électrique sans terres rares ? Impossible de le savoir. Toujours est-il que cette association devrait rapidement porter ses fruits : en 2027, le successeur de la Mégane E-Tech Electric disposera d’une motorisation électrique entièrement dépourvue de terres rares.

Le successeur de la Mégane E-Tech Electric (ci-dessus) disposera d’un moteur électrique sans terres rares

L’objectif pourrait aussi être économique : ce nouveau motor synchrone à rotor bobiné sans aimants permanents, certes plus complexe à réaliser, sera aussi nettement moins coûteux à produire ; car les terres rares, ça a à prix, qui est loin d’être négligeable dans le processus d’une production en série. On notera que l’accord de partenariat passé entre Renault et Valeo n’interdit pas à ce dernier de proposer son moteur EV à d’autres fabricants. Enfin, on rappellera ici que Renault n’est pas le seul constructeur à tirer un trait sur les terres rares, c’est aussi le cas chez BMW, avec une motorisation à l’architecture très proche de celle de Valeo et que l’on retrouve dans l’EV i4.