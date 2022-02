Elektra est bien le premier système quadruple d’astéroïdes découvert par l’homme

L’information n’est pas nouvelle en soi (la découverte date du mois de novembre 2021), mais l’ESO (European Southern Observatory) vient en quelque sorte de la confirmer avec une superbe vidéo à l’appui : Elektra est bien le premier système quadruple d’astéroïdes à avoir été détecté par l’homme. Les deux premières « lunes » de l’astéroïde Elektra, S/2003 (130) et S/2014 (130) ont été découvertes en 2003 et en 2014, la première grâce aux données du télescope M. Keck II à Mauna Kea (Hawaï), la seconde grâce au Very Large Telescope (VLT) de l’ESO. La troisième lune d’Elektra, dont le nom provisoire est S/2014 (130) 2, a été dénichée le 6 novembre 2021 par une équipe de chercheurs menée par Anthony Berdeu de l’Institut national de recherche astronomique de Thaïlande.

Elektra : quand les lunes ont rendez vous avec la lune

Pour rappel, Elektra est un astéroïde de 182 kilomètres de diamètre qui été été découvert en 1873 (eh oui !) dans la ceinture principale d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter. La découverte de la troisième lune d’Elektra aura nécessité l’analyse des de données l’instrument SPHERE du VLT de l’ESO à Paranal (Chili). SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) dispose d’un système d’optique adaptative extrême qui permet de faire de lourdes corrections optiques en en temps réel. L’équipe de chercheurs a utilisé en sus deux algorithmes de pointe afin de traiter les données brutes livrées par l’instrument. D’autres systèmes quadruples d’astéroïdes doivent bien sûr exister ailleurs dans l’univers mais Elektra restera à jamais le premier détecté par l’homme…