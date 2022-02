Windows 11 : les caractéristiques pour faire tourner les applications Android

Il est possible de faire tourner les applications Android sur Windows 11 depuis la mise à jour sortie cette semaine. Mais tout le monde ne peut pas encore profiter. En effet, il y a des caractéristiques minimums.

Ce qu’il faut pour les applications Android sur Windows 11

Voici les caractéristiques techniques minimum pour faire tourner les applications Android sur Windows 11 selon Microsoft :

Processeur (Intel Core i3 de 8e génération ou mieux, AMD Ryzen 3000 ou mieux, Qualcomm Snapdragon 8c ou mieux)

Processeur avec architecture x64 ou ARM64

Stockage sur SSD

8 Go de RAM (minimum) ou 16 Go (recommandé)

Compte Amazon (pour télécharger les applications sur l’Amazon Appstore)

Machine virtuelle : il faut activer un réglage (plus d’informations sur cette page)

Votre PC devrait probablement être en mesure de faire tourner les applications Android si vous l’avez acheté au cours des dernières années. S’il est un peu plus ancien, il pourrait y avoir un blocage au niveau du processeur.

La différence la plus notable ici est que les processeurs Intel datant de 2017 sont pris en charge, tandis qu’il faut au moins avoir un modèle de 2019 pour les processeurs AMD Ryzen. Sinon, les exigences minimales d’un SSD et de 8 Go de RAM ne devraient pas exclure trop de propriétaires de PC sous Windows 11.

Pour rappel, Microsoft réserve pour l’instant l’accès à l’Amazon Appstore aux utilisateurs aux États-Unis, sans que l’on sache réellement pourquoi. Pour les autres, il faut « contourner le système » et faire une installation des applications Android via d’autres moyens (sideloading).