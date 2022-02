5G : l’Anses actualise son rapport et estime que les risques sur la santé sont « peu probables »

L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) vient d’actualiser son rapport sur le déploiement de la 5G, mais la tonalité reste la même qu’au mois d’avril 2021. Ainsi, l’Anses note qu’ « En l’état des connaissances, [Il est] peu probable que le déploiement de la 5G entraîne de nouveaux risques pour la santé, comparé aux générations de téléphonie précédentes”. La mise à jour du rapport initial avait principalement pour objectif de prendre en compte de nouvelles données et contributions issues d’une consultation publique d’« associations, de citoyens et d’industriels” ainsi que les nombreuses remarques de militants anti-5G, histoire d’apaiser le débat (on peut douter que cela suffise pour les plus convaincus).

Au final, rien ne change ou presque. L’Anses note que la 5G en France génère des niveaux d’exposition similaires ou « légèrement supérieurs » à ceux des réseaux 3G et 4G. Le seul point d’achoppement concerne la bande des 26 GHz, qui nécessiterait un supplément de données exploitables avant de pouvoir trancher sur les risques possibles sur la santé humaine.

L’agence note tout de même qu’il est « nécessaire de poursuivre la production de données, en particulier pour suivre l’évolution de l’exposition des populations au fil de l’extension du parc d’antennes et de l’augmentation de l’utilisation des réseaux 5G », et que « d’autres effets comme le développement de cancer, l’altération du fonctionnement cérébral ou de la fertilité continuent de faire l’objet de travaux. »